Premierministerin May im britischen Unterhaus. Archivbild Quelle: Pa/PA Wire/dpa

Im britischen Parlament formiert sich deutlicher Widerstand gegen die Pläne der Regierung von Premierministerin Theresa May, nach dem Brexit auch die Zollunion zu verlassen. Eine Debatte im Unterhaus galt als erste Einstimmung auf eine Auseinandersetzung, bei der die Regierung den Kürzeren ziehen könnte.



Die Debatte endete mit einer formlosen Entscheidung des Parlaments, in der die Regierung dazu aufgerufen wird, in den Brexit-Verhandlungen eine "effektive Zollunion" anzustreben.