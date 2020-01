Erdogan will ein Libyen-Mandat vom Parlament.

Quelle: -/Pool Presidential Press Service/AP/dpa/Archivbild vom 30.12.2019

Das türkische Parlament berät heute über eine Entsendung von Truppen in das Bürgerkriegsland Libyen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will sich damit für ein Jahr die Erlaubnis für eine Militärintervention in dem nordafrikanischen Land holen. Eine Entscheidung wird am Abend erwartet, eine Zustimmung gilt als sicher.



Die Türkei unterstützt die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung unter Ministerpräsident Fajis alSarradsch, die mit dem General Chalifa Haftar um die Macht konkurriert.