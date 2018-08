Senatoren nehmen in Argentiniens Parlament an einer Sitzung teil. Quelle: Natacha Pisarenko/AP/dpa

In Argentiniens Parlament hat die Abstimmung über ein Gesetz zur Legalisierung von Abtreibungen begonnen. Die Abgeordnetenkammer hatte es bereits angenommen. Laut Parlamentariern bahnt sich eine Ablehnung an. Zehntausende Menschen demonstrierten vor dem Parlament - teils dafür und teils dagegen.



In Argentinien ist Abtreibung bislang nur bei Vergewaltigung oder Lebensgefahr erlaubt. Dem Gesundheitsministerium zufolge werden aber jährlich über 350.000 illegale Abtreibungen durchgeführt.