Die britische Premierministerin Theresa May will heute die Abgeordneten in London auf den neuesten Stand der Brexit-Gespräche bringen. Allerdings geriet May weiter unter Druck, nachdem die oppositionelle Labour-Partei nun die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum unterstützt.



Die Regierungschefin bemüht sich bislang vergeblich um Nachbesserungen an dem mit Brüssel ausgehandelten Austrittsabkommen. May lehnt eine Verschiebung des geplanten Austritts am 29. März bislang kategorisch ab.