Demonstrant mit Tränengasgranate.

Quelle: Jae C. Hong/AP/dpa

In Hongkong haben Demonstranten laut Medienberichten versucht, das Parlament zu stürmen. Protestteilnehmer sollen Sperren vor dem Parlamentsgebäude in der chinesischen Sonderverwaltungszone durchbrochen haben. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Demonstranten hatten sich vor dem Parlament versammelt und Polizisten mit Steinen und Brandsätzen beworfen.



Trotz eines Verbots waren in Hongkong erneut Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um mehr Demokratie zu fordern. Ein langer Protestzug verstopfte die Straßen im Finanzviertel.