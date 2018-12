Der slowakische Regierungschef Peter Pellegrini. Archivbild

Das Parlament der Slowakei hat mit großer Mehrheit gegen die Annahme des UN-Migrationspaktes gestimmt. Der globale Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration stehe in seiner derzeitigen Fassung "nicht im Einklang mit der Sicherheits- und Migrationspolitik der Slowakischen Republik", heißt es in einer Erklärung.



Unklar ist, ob die Slowakei einen Vertreter zu der UN-Migrationskonferenz am 10. und 11. Dezember in Marokko schickt. Dort soll der Migrationspakt unterzeichnet werden.