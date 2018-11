Wongsuwan wird wegen seiner Vorliebe für teure Uhren kritisiert.

Quelle: Krit Phromsakla Na Sakolnakorn/AP/dpa

In Thailand wird die schon mehrfach verschobene Parlamentswahl nun vermutlich erst im nächsten Jahr abgehalten. Das vom Militär beherrschte Parlament verabschiedete Änderungen am Wahlgesetz, womit möglicherweise erst im Februar 2019 statt im November 2018 gewählt wird.



In dem südostasiatischen Land ist seit einem Putsch gegen eine demokratisch gewählte Regierung 2014 das Militär an der Macht. Wegen einer Affäre um Verteidigungsminister Prawit Wongsuwan stehen die Generäle in der Kritik.