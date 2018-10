Theresa May muss um ihre Brexit-Linie kämpfen. Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Nur wenige Tage vor der Entscheidung der EU-Staats- und Regierungschefs über die Ausweitung der Brexit-Gespräche hat die britische Premierministerin Theresa May mit einer Rebellion in den eigenen Reihen zu kämpfen.



Sie muss fürchten, bei der Debatte über das EU-Austrittsgesetz heute im Parlament eine Niederlage einzufahren. Die EU-freundlichen Abgeordneten in ihrer Fraktion wollen dem britischen Parlament ein Veto-Recht über das endgültige Brexit-Abkommen mit Brüssel sichern.