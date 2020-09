John Bercow ist Präsident des britischen Parlaments. Archivbild

Quelle: Jessica Taylor/House of Commons/dpa

Das britische Parlament stimmt möglicherweise schon heute über das zwischen Premierminister Boris Johnson und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen ab. Die Entscheidung darüber will Parlamentspräsident John Bercow am Nachmittag im Unterhaus bekanntgeben.



Gibt er den Weg dafür frei, könnten die Abgeordneten noch heute am späten Nachmittag oder am Abend abstimmen. Auch mit Änderungsanträgen von Parlamentariern wird wieder gerechnet. Das Parlament hatte am Samstag eine Entscheidung über das Abkommen verschoben.