Dem irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi droht Niederlage. Quelle: Rainer Jensen/dpa

Bei der Parlamentswahl im Irak liegt nach ersten Ergebnissen überraschend der schiitische Geistliche Muktada al-Sadr vorn. Seine Liste Sairun kommt in vier von zehn ausgezählten Provinzen auf den ersten Platz, so die Wahlkommission.



Dem schiitischen Ministerpräsidenten Haidar al-Abadi droht hingegen eine Niederlage. Seine "Koalition des Sieges" konnte in keiner der ausgezählten Provinzen einen der ersten Plätze erreichen. Das Endergebnis wird erst in den nächsten Tagen bekannt gegeben.