Eine Frau gibt ihre Stimme in einem Wahllokal ab.

Quelle: Anupam Nath/AP/dpa

Millionen Menschen haben bei einer von Gewalt und Manipulationsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl in Bangladesch ihre Stimmen abgegeben. Bis zur Schließung der Wahllokale wurden mindestens 17 Menschen getötet.



Die meisten starben bei Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Anhängern der regierenden Awami League von Premierministerin Sheikh Hasina und der oppositionellen Bangladesh National Party (BNP). Die Wahlkommission will das Ergebnis am Montag bekanntgeben.