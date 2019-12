Diese Hoffnung hat das Lager der Austritts-Befürworter im Land fast komplett hinter Johnson vereint. Dazu kommen viele müde EU-Freunde, die ebenfalls sagen, das Referendumsergebnis müsse umgesetzt werden. Und fast allen fährt der Schreck in die Glieder, wenn sie über die Alternative nachdenken. Der Oppositionsführer und Labour-Chef Jeremy Corbyn will mit der EU neu verhandeln. Nach den Deals von Ex-Premierninisterin Theresa May und Boris Johnson wäre das der dritte Austrittsvertrag. Über den will Corbyn dann ein zweites Referendum abhalten - mit der Option, in der EU zu bleiben. Und das Ganze irgendwann im Sommer 2020 - damit lässt sich beim wichtigsten Thema keine Mehrheit gewinnen. Da hilft es auch nichts, dass Johnsons Slogan eine große Unwahrheit enthält.