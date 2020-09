Die Flagge Irlands weht neben der EU-Fahne. Symbolbild

Der EU-Austritt Großbritanniens hat bei der Parlamentswahl in Irland so gut wie keine Rolle gespielt. Das ergab eine Nachwahlbefragung im Auftrag irischer Medien. Demnach beeinflusste der Brexit nur ein Prozent der Wähler, wie der irische Sender RTE berichtete.



Am wichtigsten waren die Themen Gesundheit, Wohnen und Rente. Profitiert hat davon die linksgerichtete Sinn Fein. Sie lag der Befragung zufolge mit rund 22 Prozent Kopf an Kopf mit den beiden etablierten bürgerlichen Parteien Fine Gael und Fianna Fail.