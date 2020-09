Justin Trudeau bejubelt das Wahlergebnis.

Kanadas Premier Justin Trudeau sieht sich durch das Ergebnis der Parlamentswahl in seiner Klimapolitik bestärkt. Die Bürger seines Landes hätten für ein "progressives Programm und starkes Handeln gegen den Klimawandel" gestimmt.



Zugleich hätten die Kanadier die von seinem konservativen Herausforderer Andrew Scheer vorgeschlagenen Haushaltskürzungen abgelehnt. Er wolle "für alle Kanadier" arbeiten, so Trudeau. Er wandte sich auch an die Provinzen Alberta und Saskatchewan, wo die Liberalen kein Mandat errungen hatten.