Es braucht noch Zeit, die Wunden zu heilen und zu versöhnen. FARC-Kandidatin Isabela Sanroque

Es ist ein Demokratie-Schock, wie ihn viele Kandidaten der FARC-Partei bei dieser Wahl erleben. Unter dem Motto "Urnen statt Waffen" hatten sie sich mehr ausgerechnet. Doch alle Umfragen zeigen: Sie sind so gut wie chancenlos. Die FARC liegt stabil unter zwei Prozent. Viele Wähler verbinden mit den früheren Bürgerkriegern vor allem die Erinnerung an Bombenattentate und Entführungen.



Dennoch wird die FARC künftig mit zehn Mandaten im Kongress vertreten sein: Der Friedensvertrag mit der Regierung garantiert ihnen fünf der 166 Sitze im Abgeordnetenhaus und fünf der 102 Senatssitze. Rund 37 Millionen Kolumbianer können ihre Stimme abgeben. Der Ausgang der Parlamentswahl gilt außerdem als wichtiges Stimmungsbarometer für die Präsidentschaftswahl am 27. Mai.