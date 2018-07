Es geht um viel für Pakistans Minderheiten, wenn an diesem Mittwoch im Land eine neue Nationalversammlung und vier Regionalparlamente gewählt werden. Menschenrechtler beklagen seit Längerem, dass sich in dem mehrheitlich muslimischen Land zunehmend ein Klima der Intoleranz ausbreitet. So hoffen denn auch Christen, Sikhs, Hindus und andere Gruppen, dass sie künftig auf der politischen Ebene stärker vertreten sind, mehr Fürsprecher haben, deren Stimmen Gehör finden. Aber leicht wird das nicht. Gerade einmal vier Prozent der 200 Millionen Pakistaner gehören Minderheiten-Religionen an. Hinzu kommen die Schiiten, die 15 bis 20 Prozent der muslimischen Bevölkerung ausmachen und von radikalen Sunniten verfolgt werden.



Nach dem komplizierten Wahlsystem in diesem südasiatischen Land ist eine kleine Zahl von Sitzen für religiöse Minderheiten und Frauen reserviert, die Verteilung orientiert daran, wie ihre Parteien bei der Wahl abschneiden. Aber um den Rest der Mandate - sowohl in der insgesamt 342-köpfigen Nationalversammlung als auch in den vier Regionalparlamenten der Provinzen Punjab, Baluchistan, Sindh und Khyber-Pakhtunkhwa - bewerben sich viele Angehörige von Minderheiten als Unabhängige, also Parteilose. Was die Minderheiten vor dem Votum besonders beunruhigt, sind die vielen radikal-religiösen Gruppen, die sich unter einem neuen Namen wiederbelebt und Kandidaten ins Wahlrennen geschickt haben. Dazu zählen sunnitische Extremisten, die Pakistan von schiitischen Muslimen "befreien" wollen. Andere radikale Parteien sind mit dem Versprechen angetreten, Pakistans kontroverses Blasphemie-Gesetz mit der Todesstrafe für "Gotteslästerer" in voller Härte umzusetzen.