Die Liste mit Kandidaten aus Links und Rechts wird zum Zünglein an der Waage. So werben sowohl die liberalen als auch die konservativen Kräfte um Kandidaten und Zustimmung der LMS. Daher ist sich Zerdin auch sicher, "dass sich diese Partei spalten wird". So wie sich auch die Regierungen in Ljubljana in den vergangenen zehn Jahren immer schon nach drei Jahren gespalten haben. 2008 wurde in Slowenien das letzte Mal regulär gewählt. 2011 und 2014 - nach jeweiligen Scheitern der Regierungskoalitionen - gab es stets Neuwahlen. So wie auch diesmal, nachdem Ministerpräsident Cerar aufgrund eines zuvor für ungültig erklärten Referendums über ein Bahnbauprojekt zurückgetreten war. Staatspräsident Borut Pahor entschied daraufhin, die Wahlen vorzuziehen. Allerdings letzten Endes nur um eine Woche - vom 10. auf den 3. Juni.