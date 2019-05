Massive Korruption sowohl an der Staatsspitze als auch auf regionaler und lokaler Politik- und Verwaltungsebene haben der südafrikanischen Gesellschaft massiven Schaden zugefügt. Eine Vereinnahmung des Staates – "state capture" – durch korrupte Mitglieder der ANC-Führung prangern Opposition und Medien gleichermaßen seit langem an. Die Regierungspartei hat dagegen mit einer Reihe von repressiven Gesetzen reagiert, unter anderem mit einem Mediengesetz zum angeblichen "Schutz von Staatsinformationen". Das Ansehen des ANC und das Vertrauen der Südafrikaner in die politische Elite ihres Landes ist seit Jahren im Sinkflug.



Während einige Wenige den Reichtum des Landes komplett an sich reißen, leiden Millionen Südafrikaner an großer Armut. Mit Blick auf die Verteilung des Einkommens ist Südafrika "das ungleichste Land der Welt". Südafrika gilt gleichzeitig als das Land mit den meisten Protesten gegen eine Ausplünderung des Staates, mangelnde staatliche Leistungen, Armut und Arbeitslosigkeit. Studien zufolge sehen die Südafrikaner die soziale Ungleichheit in ihrem Land als das größte Staatsproblem an – noch vor der hohen Kriminalitätsrate.