In Thailand steht der König über allen Dingen. Er heißt seit 2016 Maha Vajiralongkorn und folgte seinem verstorbenen Vater Bhumibol, der von seinen Untertanen gottähnlich verehrt worden war. Sein Sohn dagegen fiel eher mit Eskapaden in Bayern auf, wo er am Starnberger See ein Anwesen besitzt und viel Zeit verbringt. Der damalige Kronprinz wurde bauchfrei in einem bayerischen Baumarkt fotografiert und mit Sandalen, bunten Tattoos auf dem Rücken und hängender Jeans am Flughafen München gesichtet.