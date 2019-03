Genauere Zahlen will die Kommission erst am Montag (4 Uhr MEZ) nennen. Prognosen oder eigene Hochrechnungen des Fernsehens gab es nicht. Unklar blieb damit, ob sich General Prayut, der 2014 mit einem Putsch gegen eine demokratisch gewählte Regierung an die Macht gelangt war, im Amt halten kann. Der 65-Jährige ging als Spitzenkandidat der Partei Phalang Pracharat (PPRP) in die Wahl. Zur wahrscheinlichen Sitzverteilung äußerte sich die Kommission nicht.



In der Wahl ging es um insgesamt 500 Sitze im Repräsentantenhaus, dem Unterhaus des Parlaments. Im Oberhaus, dem Senat, hatte sich das Militär bereits ohne Wahl vorab alle 250 Sitze gesichert. Beide Kammern wählen den künftigen Premier gemeinsam. Für eine alleinige Mehrheit bräuchte Prayut deshalb noch 126 Mandate. Das Lager der Militärs war gegenüber den anderen Parteien also klar im Vorteil.