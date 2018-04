"Stoppt die Soros-Kandidaten" steht auf dem Wahlplakat gegen Ungarns Opposition in Budapest (7.4.2018) Quelle: ap

Vor dem Kulturhaus im Stil des stalinistischen Barocks in Dunaujvaros stehen Menschen in Blümchenblusen, Popeline-Jacken und Lonsdale-T-Shirts. Der Chef der größten Oppositionspartei Jobbik will hier noch ein letztes Mal seine Wähler mobilisieren. "Da drüben stehen die Provokateure!", flüstert uns eine Jobbik-Anhängerin zu. "Die haben am Nachmittag schon eine Veranstaltung gesprengt! 'Allah Akbar' haben sie gerufen und türkische Musik gespielt." Es hört sich an wie ein dummer Teeniestreich, passt aber zu dem Niveau dieses Wahlkampfes, bei dem vor allem die Partei des Regierungschefs Viktor Orban mit Schmutz um sich wirft, um von den Skandalen im eigenen Lager abzulenken.