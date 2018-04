Menschen stehen vor einem Wahllokal in Budapest an. Quelle: Noemi Bruzak/MTI/dpa

Bei der mit Spannung erwarteten Parlamentswahl in Ungarn hat es eine überraschend hohe Wahlbeteiligung gegeben. Nach letzten Umfragen konnte die Fidesz-Partei des EU-kritischen Ministerpräsidenten Viktor Orban mit einer absoluten Mehrheit rechnen. Zunächst unklar blieb, ob die höchste Wahlbeteiligung seit 1994 die Chancen der Opposition erhöht.



Die Wahllokale schlossen formal um 19.00 Uhr. Wegen des großen Andrangs blieben am Abend in Budapest mindestens zwei Wahllokale länger geöffnet.