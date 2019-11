Die Wahllokale in Tunesien sind geschlossen. Archivbild

Quelle: Khaled Nasraoui/dpa

Bei der Parlamentswahl in Tunesien hat sich am Sonntag eine niedrige Beteiligung abgezeichnet. Am frühen Nachmittag lag sie nach Angaben der Wahlkommission bei lediglich 23,5 Prozent. Die Wahllokale schlossen um 19.00 Uhr MESZ. Die ersten Nachwahlbefragungen sollten in der Nacht bekannt gegeben werden.



15.000 Kandidaten bewarben sich um die 217 Sitze im Parlament. Mitte September hatte die erste Runde der Präsidentschaftswahl stattgefunden, die mit einer herben Schlappe für die etablierten Parteien endete.