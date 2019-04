Benjamin Netanjahu und seine Frau Sara nach der Stimmabgabe.

Quelle: Ariel Schalit/AP/dpa

Die Parlamentswahl in Israel ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem rechtskonservativen Regierungschef Benjamin Netanjahu und seinem Herausforderer Benny Gantz. Die Wahlbeteiligung lag bis zum Nachmittag bei 35,8 Prozent.



In letzten Umfragen lag Gantz' Mitte-Bündnis Blau-Weiß vorn. Netanjahus rechtsorientierter Likud kam an zweiter Stelle. Eine Regierungsbildung könnte für Gantz schwierig werden, da Netanjahu und seine Verbündeten insgesamt weiter in der Übermacht sind.