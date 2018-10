Schon am Morgen wurden wartende Wähler in Karabagh wenige Kilometer nördlich von Kabul von einer kleinen Explosion aufgeschreckt, die jedoch niemanden verletzte. Später schlugen mehrere Explosionen in der Hauptstadt wartende Wahlberechtigte in der Nähe von Wahllokalen in die Flucht.



In manchen Wahllokalen in der Hauptstadt Kabul, aber auch in der Provinz Kunar mussten etliche Menschen wieder nach Hause gehen, nachdem die Wahllokale auch mehr als zwei Stunden nach dem offiziellen Beginn der Parlamentswahl immer noch nicht geöffnet waren. Das berichteten Mensch in Sozialen Netzwerken, lokale Medien und Parlamentskandidaten. Offenbar erschien mancherorts auch das Wahlpersonal nicht.