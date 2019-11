Heute wird das neue tunesische Parlament gewählt. Beobachter rechnen mit einer Wahlbeteiligung von 30 Prozent; das sind deutlich weniger als noch vor fünf Jahren. Nur jeder Dritte interessiert sich anscheinend für das, was in seinem Land politisch so passiert.



Und dabei sieht alles nach einer Erfolgsgeschichte aus: Es sind immerhin die dritten freien Wahlen seit 2011, 15.000 Kandidaten stehen zur Wahl. Demokratie pur. Überraschungen sind nicht auszuschließen.