Lars Klingbeil auf einer SPD-Veranstaltung. Archivbild Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Die SPD hat sich ihre Schwäche nach Ansicht von Generalsekretär Lars Klingbeil selbst zuzuschreiben. "Das hat weder etwas mit Angela Merkel noch mit der Union zu tun", sagte er der "Welt am Sonntag". "Die SPD ist dann stark, wenn sie eine mutige und optimistische Partei ist."



Es sei an ihr selbst, sich thematisch so klar zu positionieren, dass jeder sehe, wofür sie stehe. Die SPD-Spitze trifft sich heute in Berlin, um nach den jüngsten Wahlniederlagen einen Weg aus der Krise zu finden.