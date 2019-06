Die AfD ist für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Archivbild.

Quelle: Markus Scholz/dpa

Die AfD fordert in einem Strategiepapier ihrer Verteidigungspolitiker einen Kurswechsel Deutschlands in der militärischen Sicherheitspolitik. Das Konzept der Bundestagsfraktion sieht eine Wiedereinführung der ausgesetzten Wehrpflicht vor.



Außerdem soll das Grundgesetz geändert werden zum Einsatz der Bundeswehr im Innern und für den Schutz der Grenzen. Schließlich soll die Bundeswehr laut AfD eine führende Rolle in der Nato übernehmen und Hauptlasten schultern.