Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP. Quelle: Christophe Gateau/dpa

FDP-Chef Christian Lindner hat das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern als Erfolg gewertet. Bayern sei für die FDP immer ein besonderes Pflaster gewesen, sagte er im ZDF. "Aber heute haben wir - nach einem engagierten Wahlkampf - den Optimismus, dass am Ende des Abends es in Bayern die zehnte Landtagsfraktion der Freien Demokraten in Deutschland gibt. Und das ist ein Erfolg."



Hochrechnungen zufolge liegt die FDP bei 5 Prozent. Damit ist ihr Wiedereinzug noch nicht sicher.