Andrea Nahles, Bundesvorsitzende der SPD. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Das ist ein sehr schlechtes Ergebnis für die SPD", kommentiert SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles die Bayern-Wahl. Es sei auch ein sehr schlechtes Ergebnis für alle Volksparteien insgesamt. "Dass die AfD nun in einem weiteren Landtag vertreten ist, muss allen Demokraten Sorgen machen."



Einer der Gründe für die laut Hochrechnung nur 9,3 Prozent ihrer Partei sei auch "das schlechte Abschneiden der Großen Koalition in Berlin", so Nahles. Der Rückenwind aus Berlin habe gefehlt.