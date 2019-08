Im online erarbeiten Wahlprogramm der Piratenpartei zur Landtagswahl in Brandenburg 2019 lehnt die Partei den Ausbau öffentlicher Überwachung strikt ab. Transparente Strukturen in Landespolitik und -verwaltung sollen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger stärken. Deren Informationsrechte will die Partei zu einer "Informationspflicht der Verwaltung" weiterentwickeln. Die Landesregierung soll zudem die Prinzipien von Open Government und Open Data umsetzen. Bildungspolitik und Inklusion sollen nach Ansicht der Piraten Vorrang genießen. Das Land soll flächendeckend und wohnortnah den Zugang zu Kitas und Schulen garantieren. Kita- und Hortplätze sollen beitragsfrei werden. Krankenhäuser und medizinische Versorgungszentren sollten durch Kommunen oder anerkannt gemeinnützige Träger betrieben werden.



Umweltpolitische Auswirkungen des Handelns von Regierungen und Unternehmen will die Partei transparent gestalten und Bürger stärker an entsprechenden Entscheidungen beteiligen. Der ländliche Lebensraum soll erhalten und industrielle Landwirtschaft gestoppt werden. Die Piraten setzen sich für eine dezentrale, transparente, nachhaltige und partizipative Energieversorgung in Brandenburg ein. Menschen, die in der Nähe von Windstromanlagen wohnen, sollen stärker in die Planungen einbezogen werden, die betroffenen Kommunen sollen finanziell von den Windkraftanlagen profitieren. Die Partei fordert, den Ausstieg aus der Braunkohle verträglich für Menschen, Tiere und Pflanzen zu gestalten.