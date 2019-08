Spitzenkandidat für die Wahl am 1. September ist der Landesvorsitzende Martin Dulig, der eine Fortsetzung der Koalition mit der CDU anstrebt. In ihrem Wahlprogramm und im Positionspapier "Ein neuer Aufbruch für Sachsen" legt die SPD den Schwerpunkt auf die Themen Bildung, Zukunftsinvestitionen und Klima- und Naturschutz. Wichtig sind ihr auch die Stärkung der Kommunen und des ländlichen Raumes, der Polizei sowie des sozialen Miteinanders.



So sollen bessere Arbeitsbedingungen für Lehrer und Erzieher geschaffen werden. Der Betreuungsschlüssel in Kindergärten und -krippen soll erhöht und die Lehrerausbildung an den sächsischen Hochschulen ausgebaut werden. Zudem wirbt die SPD für ein kostenloses "Bildungsticket" für den öffentlichen Nahverkehr für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende sowie für Investitionen in den Straßenverkehr und die Digitalisierung. Maßnahmen zur Erhöhung der Sichtbarkeit und Präsenz der Polizei sowie zur flächendeckenden Sicherstellung medizinischer und sozialer Infrastruktur sollen zur Erhaltung bzw. Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den Städten und ländlichen Regionen des Freistaates beitragen.

Bildquelle: DPA