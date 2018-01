Nach dem Ja des SPD-Sonderparteitags zu Koalitionsverhandlungen bringen sich beide Seiten in Stellung. Die Sozialdemokraten wollen in den anstehenden Gesprächen mit der Union noch einiges für sich herausholen - schließlich müssen die Mitglieder einen möglichen Koalitionsvertrag noch abnicken. Und das dürfte nicht selbstverständlich werden - schon das Votum des Parteitags für GroKo-Verhandlungen fiel am Sonntag mit 56 Prozent alles andere als üppig aus.