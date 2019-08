Zweites Beispiel Abwrackprämien für alte Heizölanlagen: Die hatte CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer per Gastbeitrag in der "Welt am Sonntag" ins Spiel gebracht. Der Beitrag sollte der Auftakt zur Debatte in der Partei sein, die am 3. September diskutieren und am 16. ein Konzept präsentieren will. "Offen und positiv", so wünscht sich es die Parteichefin, solle mit Thema Klimakrise umgegangen werden. Zumindest nach außen bleibt auch Umweltministerin Schulze bei dem Thema Abwrackprämie fröhlich: "Ich freue mich, dass die Union jetzt endlich in den Wettbewerb der konstruktiven Vorschläge eingestiegen ist", sagt sie. Alle Vorschläge müssten in ein "Gesamtkonzept" bis zum 20. September einfließen. Man sei nun in einem "Wettbewerb der besten Ideen".