Es gibt Bewegung im Kapitol, die Parteien reden miteinander.

Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Trotz des Scheiterns von zwei Vorschlägen im US-Senat für ein Ende des "Shutdowns" könnte Bewegung in den Haushaltsstreit in den USA kommen. Die Anführer der Republikaner und der Demokraten in der Kammer kamen zu Gesprächen zusammen.



US-Präsident Donald Trump sagte, er würde eine vernünftige Vereinbarung unterstützen. Außerdem forderte er eine Anzahlung für eine Grenzmauer zu Mexiko. Dann wäre auch eine Übergangsfinanzierung zur Öffnung der stillgelegten Teile der Regierung möglich.