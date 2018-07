Angela Merkel (CDU) und Sigmar Gabriel (SPD). Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche bringen sich Union und SPD für eine Neuauflage der Großen Koalition in Stellung. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) drängt zu einer raschen Regierungsbildung.



Die SPD zeigt sich gesprächsbereit, will aber kein neues Bündnis mit der Union um jeden Preis. SPD-Fraktionsvize und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach nannte beispielsweise die Bürgerversicherung in der "Passauer Neuen Presse" als "zentrales Anliegen" seiner Partei.