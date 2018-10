Die V-Partei³ will Veganer und Vegetarier in der Gesellschaft repräsentieren und in ihrem Sinne politisch mitgestalten. Die Landwirtschaft soll nach Ansicht der Partei schrittweise auf biovegan umgestellt werden. Tierprodukte sollen auf lange Sicht nicht mehr hergestellt werden. Die gesamte Agrarbranche soll sich strikt am Tierwohl orientieren. Außerdem soll die Atomkraft abgeschafft werden, die Zahl an Kohlekraftwerken und Biogasanlagen soll verringert werden. Regenerative Energien bedürfen nach Ansicht der Partei weiterhin einer staatlichen Förderung. Den öffentlichen Nahverkehr will die Partei vollständig kostenfrei gestalten. In Hessen möchte die V-Partei³ mehr Obdachlosenheime errichten, in denen auch Begleittiere übernachten dürfen. Alexandra Muuß und Bernhard Kamp gehen als Spitzenduo für die Partei in den Wahlkampf.