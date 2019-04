Es handelt sich um eine ganz klassische illegale Parteispende. Und zwar in jeder der Varianten. Sophie Schönberger, Parteienforscherin

Schönberger: Es handelt sich um eine ganz klassische illegale Parteispende. Und zwar in jeder der Varianten. Wenn das Geld tatsächlich aus der Schweiz gekommen wäre, aus dem Vermögen der PVS, wäre es eine illegale Auslandsspende gewesen. So, wie sie es jetzt darstellt, ist es eine illegale Strohmann-Spende. Das war auch nicht besonders schwer zu erkennen, dass man da jedenfalls mal genau nachfragen muss, woher genau das Geld kommt. Das heißt, die AfD hätte auch die Möglichkeit gehabt, sich korrekt zu verhalten. Sie hätte das Geld entweder sofort an die PWS, oder sofort an die Bundestagsverwaltung weiterleiten müssen. Da sie das nicht getan hat, hat sie sich illegal verhalten, obwohl sie eine andere Möglichkeit gehabt hätte.