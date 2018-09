Theresa May, Premierministerin von Großbritannien. Archivbild Quelle: Charles Mcquillan/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May hat die Brexit-Hardliner in ihrer Partei vor einem ungeordneten Austritt aus der EU gewarnt. Es gebe keine vertretbare andere Möglichkeit als das von ihr geplante Abkommen, sagte sie der BBC. "Ich denke, dass die Alternative dazu wäre, keinen Deal zu haben."



May will eine Freihandelszone mit der EU schaffen und einen Teil der gemeinsamen Regeln beibehalten. Viele Brexit-Befürworter verlangen dagegen einen klaren Schnitt.