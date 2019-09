Katja Kipping äußert sich zur Klimapolitik.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

In der Klimadebatte hat die Linke ihr Konzept vorgelegt. Innerhalb von zwölf Jahren sollte der öffentliche Nahverkehr flächendeckend kostenlos gemacht und Kurzstreckenflüge verboten werden. Ferner will die Partei ab 2030 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr zulassen. Das Konzept hat der Parteivorstand nach Angaben von Parteichefin Katja Kipping bestätigt.



"Die Erderwärmung muss auf 1,5 Grad begrenzt werden. Dafür braucht es einen radikalen Klimaschutz", heißt es in dem Papier.