Am Ende wird die SPD-Spitze also lieber auf das Bremer Ergebnis verweisen als das Brüsseler. Parteichefin Andrea Nahles und Vize Olaf Scholz wollen neue Personal- und Koalitionsdiskussionen innerhalb der Partei unbedingt vermeiden. Eine Niederlage in Bremen würde die Partei erschüttern und das Führungsduo sicherlich infrage stellen, eine Niederlage in Brüssel wohl eher nicht. Und so dürfte eines klar sein: bei aller Euphorie für Europa, die die Genossen heute auf ihrem Konvent demonstrieren werden, die Zukunft der SPD-Führung jedenfalls hängt eher von einem kleinen Stadtstaat ab als von Europa.