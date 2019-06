CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hält es für besser, wenn die Führung von Partei und Regierung künftig wieder in einer Hand liegt. Das sei der Normalfall gewesen in der CDU-Geschichte - "und es spricht vieles dafür, dass das auch in Zukunft der Normalfall sein sollte", sagte sie in Düsseldorf.



Bundeskanzlerin Angela Merkel führte lange Zeit sowohl die CDU als auch die Regierung. Ende 2018 gab Merkel die Parteispitze auf, blieb aber Kanzlerin. Kramp-Karrenbauer übernahm den Vorsitz.