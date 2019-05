Manfred Weber (CSU) ist Spitzenkandidat der EVP.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Vier Wochen vor der Europawahl starten die Spitzen von CDU und CSU heute in Münster offiziell in den gemeinsamen Wahlkampf. Ihr Kandidat Manfred Weber (CSU) wird in der Halle Münsterland für die Positionen der Union und der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) werben.



Er wird von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) begleitet. Es ist das erste Mal, dass CDU und CSU mit einem gemeinsamen Programm bei einer Europawahl punkten wollen.