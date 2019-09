Draußen, in Manchester und in der Welt ist es ungemütlich, kalt und nass und - aus den Augen des Premiers gesehen - voller Miesepeter. "Doomster und Gloomster" nennt er seine Kritiker schon lange und wirft diesen Pessimisten vor, das Land schlecht zu reden, es an Vertrauen in die großartige Nation mangeln zu lassen und vor allem an Vertrauen in ihn: Boris Johnson. Den Mann, der vermutlich für die entscheidenden zwei Prozent beim Brexit-Referendum verantwortlich war, der Theresa May das Leben und den Deal schwergemacht hat, der als Außenminister von einem Fettnapf in den nächsten tappte und nun, gegen die Gesetze der Schwerkraft, ganz nach oben gekommen ist.