Der heutige Zustand der EU spielt nach Ansicht Kippings den Rechten in die Hände. Es sei daher die Verantwortung der Linken, ein sozialeres Europa zu schaffen. "Als Sozialistinnen und Sozialisten wollen wir kein Zurück in die Vergangenheit. Vielmehr kämpfen wir für ein anderes Europa", so die Parteichefin in ihrer Rede.