Katja Kipping und Sahra Wagenknecht Quelle: imago

Leipzig. Der Name der Stadt soll in das Geschichtsbuch der Linken eingehen - als Metapher für Frieden. Leipzig soll die Dauerfehde beenden zwischen Partei- und Fraktionsspitze, vor allem zwischen Katja Kipping und Sahra Wagenknecht. Leipzig soll die Flüchtlingsfrage klären, alle sollen sich hinter der Idee der "offenen Grenzen" versammeln. "Es sind alle gut beraten, wenn sie sich hinter den Leitantrag stellen", sagt Parteichef Bernd Riexinger, "immerhin ist der Parteitag das wichtigste Organ und es gibt das Bedürfnis der Partei, die Dinge zu klären." Das ist eine direkte Botschaft an Sahra Wagenknecht, Riexinger wiederholt sie in diesen Tagen täglich in jedem Interview. Die Fraktionsvorsitzende antwortet – auch per Interview.