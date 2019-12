Malu Dreyer, Kommissarische Bundesvorsitzende der SPD.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Die scheidende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hat zu Beginn des mit Spannung erwarteten SPD-Parteitags für einen Verbleib der Partei in der großen Koalition geworben. "Wir machen das, zu was wir als Partei verpflichtet sind: Wir gestalten Politik", sagte Dreyer.



Zudem lobte sie ausdrücklich Finanzminister Olaf Scholz. Ohne sein Verhandlungsgeschick hätte die SPD in der Großen Koalition nicht so viel erreicht. "Du bist und bleibst eine wichtige Stütze unserer Partei, lieber Olaf."