Die britische Premierministerin Theresa May hat sich bei ihrer Parteitagsrede in Birmingham demonstrativ selbstbewusst gezeigt. Tänzelnd zu Abbas "Dancing Queen" kam May auf die Bühne. Anschließend übte sie unter dem Applaus ihrer Parteifreunde heftige Kritik an Oppositionschef Jeremy Corbyn.



Nur einen Tag zuvor hatte Ex-Außenminister Boris Johnson Mays Pläne für den EU-Austritt als "Betrug" an den Brexit-Wählern gegeißelt. May ließ sich davon aber offenbar nicht den Schneid abkaufen.