Jörg Meuthen und Tino Chrupalla (beide AfD).

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die AfD beendet ihren Bundesparteitag in Braunschweig. Die knapp 600 Delegierten hatten den 44-jährigen Tino Chrupalla an die Parteispitze gewählt. Jörg Meuthen wurde als Co-Vorsitzender bestätigt.



Er rief die AfD auf, professioneller und rasch regierungsfähig zu werden. "Wir müssen bereit sein. Deutschland braucht uns", sagte er. Alice Weidel, die zur Vizevorsitzenden gewählt wurde, mahnte Geschlossenheit an. "Uneinigkeit, Personalstreitereien - all das können wir uns gar nicht leisten."