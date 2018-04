Die Parteizentrale des Parti Socialiste musste verkauft werden. (Archivbild) Quelle: imago

Diese Austrittswelle und die Wahlniederlagen haben die Partei an den Rand des Ruins getrieben. Die staatlichen Zulagen sind um mehr als zwei Drittel gesunken. Früher bekam die Partei 28 Millionen Euro pro Jahr, jetzt sind es nur noch acht. Auch die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge sind natürlich geschrumpft. Als erste Sparmaßnahme wurde der historische Sitz in der schicken Rue Solférino für 45,55 Millionen Euro verkauft. Ab September ist die Partei also heimatlos, ein neuer Standort ist noch nicht gefunden worden. Auch wurden über 60 der 100 ständigen Mitarbeiter fristlos entlassen. Ein Trauma für die Hinterbliebenen, aber auch für die Scheidenden.



Olivier Faure steht also vor vielen Herausforderungen und muss beweisen, dass er ihnen gewachsen ist. Der Sohn eines Franzosen und einer Vietnamesin wuchs in Orléans in einfachen Verhältnissen auf - "wir waren weder reich noch arm", sagte er einmal - und hatte auch mit rassistischen Vorurteilen zu kämpfen. Daraus entstand sein Wunsch, die Chancengleichheit zu fördern.